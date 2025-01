Europese gasreserves verminderen aan snelste tempo sinds 2018

Europa verbrandt gas uit de voorraden aan het snelste tempo in zeven jaar tijd, nu door koude temperaturen de verwarming op volle toeren draait.

De gasreserves zijn nog voor 70 procent vol. Een jaar geleden was dat nog 86 procent. Een risico op tekorten aan aardgas is er niet. Maar het wordt wel uitdagender om de voorraden weer aan te vullen met oog op het volgend stookseizoen, en het riskeert de gasprijzen op korte termijn te impacteren.

In grote delen van Europa zakken de temperaturen waardoor er meer vraag is naar aardgas. De gasmarkt is nog steeds erg volatiel, zeker nu er geen Russisch pijpleidinggas via Oekraïne naar Centraal-Europa stroomt. Een transitcontract liep eind december af. Europa is bijgevolg steeds afhankelijker van vloeibaar gemaakt aardgas (lng).