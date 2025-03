Europese Commissie wil autosector meer tijd geven voor uitstootdoelen

De Europese Commissie wil autobouwers meer tijd geven om te voldoen aan de Europese normen voor CO2-uitstoot. Dat heeft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maandag aangekondigd na de tweede bijeenkomst van de strategische dialoog over de autosector, die de Commissie eind januari heeft gelanceerd.

Volgens von der Leyen is er vanuit de sector een duidelijke vraag naar meer flexibiliteit rond de CO2-uitstootdoelstellingen. ‘Het belangrijkste principe hier is evenwicht. Aan de ene kant hebben we voorspelbaarheid en rechtvaardigheid nodig voor zij die hun huiswerk al hebben gemaakt. We moeten dus vasthouden aan de doelstellingen. Aan de andere kant moeten we luisteren naar de stakeholders die meer pragmatisme vragen in deze moeilijke tijden, en technologische neutraliteit”, aldus von der Leyen. ‘Zeker als het gaat om de doelstellingen van 2025 en de bijbehorende sancties als die niet worden nageleefd.’

De Duitse zal dan ook deze maand nog een gerichte aanpassing voorstellen van de verordening rond CO2-normen. ‘In plaats van elk jaar aan de normen te moeten voldoen, krijgen de bedrijven drie jaar’, zei ze. “Dat betekent meer ademruimte voor de industrie en meer duidelijkheid, zonder de afgesproken doelen aan te passen.’ Von der Leyen hoopt dat het Europees Parlement en de lidstaten het amendement snel goedkeuren.

Eind januari, aan de start van de strategische dialoog over de toekomst van de Europese auto-industrie had vicevoorzitter van de Commissie, Stéphane Séjourné, al aangegeven dat hij niet wil dat autobouwers beboet worden indien ze dit jaar hun CO2-uitstootdoelstellingen (een vlootgemiddelde van 93,6 gram CO2 per kilometer) niet halen. Eerder spraken lidstaten als Frankrijk en Italië al hun steun uit voor de sector in zijn verzet tegen eventuele boetes.

Von der Leyen stelde maandag ook dat ontwikkeling van technologie voor autonoom rijden gestimuleerd moet worden. Daarom gaat een alliantie worden opgezet, waarin bedrijven hun middelen kunnen bundelen om samen software, chips en technologie te ontwikkelen. De Commissie belooft ook de test- en toepassingsregels te vereenvoudigen en grootschalige proefprojecten op te zetten voor autonoom rijden. Tot slot moeten de Europese toeleveringsketens voor auto’s robuuster en veerkrachtiger worden, vooral als het gaat om batterijen.

De Commissie gaat dan ook bekijken of ze batterijproducenten in de EU rechtstreeks kan steunen, en gaat geleidelijk aan Europese normen invoeren voor batterijcellen- en onderdelen. ‘En natuurlijk blijven we de bureaucratie terugdringen’, aldus von der Leyen.

De strategische dialoog met vertegenwoordigers van de autosector, de vakbonden en milieuorganisaties past binnen een context van de zware Chinese concurrentie waarmee de Europese sector te lijden heeft. De Europese Unie moet daarbij proberen om de roep om steun vanuit de sector te verzoenen met de klimaatdoelstellingen die de lidstaten en het Europees Parlement de voorbije jaren hebben goedgekeurd. Een actieplan voor de sector wordt woensdag voorgesteld, voor de zomer volgt nog een overleg met CEO’s uit de sector.

De ngo Transport & Environment, noemt het voorstel van von der Leyen ‘een ongezien cadeau’ voor de Europese industrie. ‘De regels op gebied van schone auto’s verlichten beloont de achterblijvers en levert de Europese auto-industrie weinig op, behalve dat ze op vlak van elektrische wagens nog verder achterop raakt tegenover China’, aldus directeur William Todts, die deelnam aan de dialoog.