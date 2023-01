Europese Commissie: ‘Geen geld in Europese begroting voor hekken aan de buitengrenzen’

Er is geen geld in de Europese begroting om de aanleg van hekken of muren te financieren. Dat heeft eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson onderstreept op een informele Europese ministerraad in Zweden over de aanpak van de migratiestromen.

‘Ik moet werken met het budget dat de lidstaten en het Europees Parlement me gegeven hebben. Dat betekent dat er een zeer beperkte marge is om zaken toe te voegen indien je niet bereid bent om te stoppen met andere zaken waarvoor het geld eigenlijk bestemd is’, stelde Johansson, die erop wees dat er in de meerjarenbegroting van 2021 tot 2027 fors is gesneden in de budgetten voor migratie en grensbewaking.

Johansson legde uit dat er bij de Europese financiering van de bewaking van de buitengrenzen prioriteiten zijn gesteld, zoals interoperabiliteit en digitalisering. ‘Het is misschien een natte droom dat je van de Commissie geld kan krijgen voor alles, maar dat is niet het geval’, aldus de eurocommissaris.

Volgens haar zijn de lidstaten best geplaatst om te beslissen hoe ze de buitengrenzen bewaken, in overeenstemming met Europese regels en fundamentele rechten. De discussie speelt al langer op Europees niveau. In oktober 2021 hadden twaalf lidstaten aan de Commissie gevraagd om de constructie van dergelijke afsluitingen te financieren, maar die heeft al herhaaldelijk geweigerd op deze verzoeken in te gaan.

De kwestie kwam opnieuw aan de oppervlakte toen de Oostenrijkse kanselier Karl Nehammer maandag een bezoek bracht aan de grens tussen Bulgarije en Turkije, waar een afsluiting is opgetrokken om de instroom van migranten te vermijden. Hij sprak er zijn steun uit voor een verzoek van de Bulgaarse president Roumen Radev aan de Commissie om ’twee miljard euro om deze afsluiting uit te breiden.’

‘Het gaat om technische uitrusting, camera’s, drones, helikopters, voertuigen en de infrastructuur zelf. Oostenrijk staat duidelijk aan de zijde van Bulgarije in deze démarche’, zei Nehammer, die de zaak op tafel wil leggen op een Europese top van staatshoofden en regeringsleiders op 9 en 10 februari in Brussel.

Oostenrijk, dat geconfronteerd wordt met een sterke toename van het aantal asielaanvragen, blokkeerde in december de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Schengenzone uit vrees voor een verdere toename van het aantal inkomende migranten.