Estse partijen keuren regeerakkoord goed

Vijf weken na de parlementsverkiezingen is er een nieuwe regeringscoalitie in Estland. De liberale Hervormingspartij van premier Kaja Kallas, de sociaaldemocraten (SDE) en de liberale partij Eesti 200 hebben zaterdag in Tallinn het regeerakkoord goedgekeurd.

Eerder hadden de partijen al ingestemd met het akkoord, nu is het goedgekeurd. De coalitie heeft een meerderheid van 60 van de 101 parlementszitjes in het EU- en NAVO-land, dat grenst aan Rusland. “We willen dat Estland beschermd wordt, dat het welzijn en levensonderhoud van ons volk gegarandeerd worden, dat de staatsfinanciën in orde zijn, dat onderwijs, taal en cultuur bewaard worden en het morgen voor iedereen beter wordt”, aldus Kallas. Zij moet ook de nieuwe regering leiden, samen met twaalf ministers.

Het regeerakkoord omvat een verhoging van de meerwaarde- en inkomensbelasting en de invoering van een voertuigbelasting. Voorts wil de coalitie nauwere samenwerking met de Baltische en Noordse landen, ook bij verdere steun aan Oekraïne. Voor de eigen veiligheid wil Estland de defensie-uitgaven vier jaar lang op 3 procent van het bbp leggen. De Hervormingspartij van Kallas won de verkiezingen op 5 maart en werd met afstand de grootste partij. Momenteel leidt Kallas een coalitie met SDE en de conservatieve partij Isamaa.