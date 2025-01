‘Elon Musk plant gesprek op X met AfD-voorzitster’

Een nieuw hoofdstuk in het gedweep van techmiljardair Elon Musk met de Duitse extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD). Op donderdag 9 januari heeft Musk op zijn socialemediaplatform X wellicht een gesprek met Alice Weidel, voorzitster van AfD en ook kanselierskandidate voor die partij bij de vervroegde parlementsverkiezingen van 23 februari.

Dat meldt Daniel Tapp, de woordvoerder van Weidel.

Het is niet de eerste keer dat de topadviseur van toekomstig Amerikaans president Donald Trump zich in de Duitse kiescampagne mengt. Musk sprak al herhaaldelijk zijn steun uit voor AfD en kreeg onlangs zelfs via een opiniebijdrage een forum in de krant Welt am Sonntag. Hij beschreef Duitsland daarin als een land ‘op de rand van economisch en cultureel verval’, en de extreemrechtse partij is volgens hem de enige die het land nog kan redden van de ondergang.

Als baas van Tesla behoort Musk ook tot de grootste werkgevers in Brandenburg, de deelstaat in het oosten van Duitsland waar AfD sterk scoort.

Centrale thema’s bij het gesprek tussen Musk en Weidel zullen vooral de vrijheid van meningsuiting zijn en de standpunten van AfD voor een Duitsland dat gewapend is voor de toekomst, aldus Tapp.

Dat Musk zich zo openlijk bemoeit met de Duitse politiek, veroorzaakt bij onze oosterburen veel beroering. Zonder hem bij naam te noemen, haalde uittredend bondskanselier Olaf Scholz in zijn nieuwjaarstoespraak scherp uit naar Musk. Het is niet aan ‘eigenaars van sociale media’ om te bepalen voor wie de Duitsers straks gaan stemmen, aldus Scholz.