Eerste van vijf stakingsdagen op Britse spoor

In het Verenigd Koninkrijk is dinsdag opnieuw een treinstaking van start gegaan, de zoveelste in de jongste zes maanden.

Gemiddeld zou de volgende vijf dagen ongeveer de helft van de lijnen bediend worden, met slechts 20 procent van de voorziene treinen. Reizigers wordt aangeraden om te kiezen voor alternatief vervoer. In sommige gebieden zoals Wales en Schotland rijden er zelfs bijna geen treinen.

Zo’n 40.000 leden van de spoorvakbond RMT die werken voor netbeheerder Network Rail maar ook voor een 14-tal private spoorwegmaatschappijen, leggen gedurende twee keer 48 uur het werk neer.

De treinbestuurders die aangesloten zijn bij de vakbond Aslef, doen daar nog een stakingsdag bovenop.

Zondag worden er nog gevolgsvertragingen verwacht. Ook Eurostar, dat tussen Brussel en Londen spoort, paste zijn dienstverlening aan.

Met hun actie vragen de stakers hogere lonen, ter compensatie van de inflatie die rond de 11 procent schommelt, maar ook betere werkomstandigheden. De vakbond RMT verwijt de regering ’te weinig te doen’ om het sociaal conflict te ontmijnen. Network Rail heeft de Britten opgeroepen om alleen de trein te nemen indien absoluut noodzakelijk.

De Britse minister van Transport veroordeelde dinsdag de staking als ‘compleet nutteloos en schadelijk voor de sector en voor de mensen die er werken’. Volgens minister Mark Harper ligt er een cao-voorstel op tafel dat door twee van de drie bonden werd aanvaard. ‘Het wordt tijd dat de RMT zijn stellingen verlaat en probeert een akkoord te bereiken’, zei hij.

Volgende week zou er opnieuw vergaderd worden. In het Verenigd Koninkrijk werd er de voorbije maanden herhaaldelijk en in verschillende sectoren gestaakt voor meer koopkracht. Zo legden onder meer de postbodes, de verplegers en ambulanciers het werk neer. Tijdens de voorbije kerstperiode voerde de grenspolitie actie, waardoor de regering het leger moest inzetten.