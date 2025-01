Duizenden mensen betogen in Oostenrijk tegen regering geleid door extreemrechtse FPÖ

In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zijn donderdagavond duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de vorming van een regering onder leiding van de ultrarechtse partij FPÖ.

De betogers hebben zich verzameld voor de Kanselarij in Wenen. Ze houden borden en spandoeken omhoog met boodschappen als ‘Wij willen geen extreemrechts in Oostenrijk’ en de antinazislogan ‘Nooit meer is nu’ (Nie wieder ist jetzt).

Heel wat slogans zijn ook gericht tegen FPÖ-leider Herbert Kickl, die mogelijk de volgende Oostenrijkse kanselier wordt. De ultrarechtse partij FPÖ is momenteel aan zet bij de Oostenrijkse coalitiegeprekken. De partij heeft onderhandelingen opgestart met de conservatieve ÖVP.

De betoging in Wenen is een initiatief van sociale, christelijk en ecologische organisaties. Ook vluchtelingenorganisaties en linkse partijen nemen deel aan het protest.