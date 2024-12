Duitsland: ‘EU moet overwegen toetredingsproces Georgië stop te zetten’

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft donderdag verklaard dat de Europese Unie moet overwegen om het toetredingsproces van Georgië formeel op te schorten. Dit naar aanleiding van de pro-Russische koers van regeringspartij Georgische Droom.

‘Met een anti-Europese koers heeft de partij Georgische Droom het toetredingsproces van Georgië tot de EU bewust bevroren en in feite opgeschort’, zei minister Annalena Baerbock in een verklaring. ‘De EU moet nu een formele opschorting overwegen, door steeds autoritairder beleid van de partij’, voegde ze eraan toe.

Baerbock benadrukte dat het toekennen van de status van kandidaat-lidstaat in december 2023 ‘gekoppeld was aan duidelijke hervormingsbeloften’. ‘Maar in plaats van vooruitgang zien we alarmerende achteruitgang’, zei ze, verwijzend naar het gewelddadig neerslaan van vreedzame pro-Europese demonstraties in onder meer de hoofdstad Tbilisi en andere steden.

Duitsland schort een reeks samenwerkingsprojecten ter waarde van meer dan 200 miljoen euro op met de voormalige Sovjetrepubliek. Ook pleit Duitsland op Europees niveau voor aanvullende maatregelen, zoals het intrekken van visumvrije reizen voor Georgische beleidsmakers en gerichte sancties. De Russischgezinde Georgische Droom won in oktober de parlementsverkiezingen in Georgië, maar algemeen wordt aangenomen dat die niet eerlijk verlopen zijn.

De protesten tegen de regering barstten helemaal open toen die op 28 november aankondigde de toetredingsonderhandelingen met de EU formeel op te schorten tot 2028.