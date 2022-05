Duitsland: CDU/CSU-oppositie ondersteunt extra 100 miljard voor leger

In Duitsland heeft de regering een akkoord bereikt met de Union de christendemocraten van CDU/CSU die in de oppositie zitten, om de wet te veranderen en zo een extra investering van 100 miljard in het leger mogelijk te maken. Dat melden beide partijen.

Bondskanselier Olaf Scholz had op 27 februari, drie dagen na het begin van de Russische inval in Oekraïne, aangekondigd dat de Bundeswehr, die al jaren kampt met een tekort aan uitrusting, een budget krijgt van 100 miljard euro om extra investeringen te doen en zich te bewapenen. Het speciale fonds dat voorzien zal worden in de begroting, moest echter eerst nog verankerd worden in de grondwet. Daarvoor is een tweederdemeerderheid nodig, en die heeft de regeringscoalitie van SPD, de groenen en FPD niet. Daarom waren onderhandelingen nodig met de Union, na de SPD de grootste partij in het parlement.

2 procent

Een twistpunt in de onderhandelingen was naar verluidt de manier waarop het geld besteed zal worden. Zo wilde de Union dat het enkel voor het leger gebruikt werd, terwijl de Grünen wilden dat de middelen ook gebruikt konden worden voor cyberdefensie en de ondersteuning van partnerlanden. Duitsland beloofde ook elk jaar 2 procent van het bbp te investeringen in defensie, om zo te voldoen aan de afspraken die binnen de NAVO gemaakt werden. Die doelstellingen zou niet verankerd moeten worden in de grondwet, omdat het bbp nog niet bekend is wanneer de begroting moet worden opgemaakt.

In een mededeling zegt minister van Financiën Christian Lindner dat de 2 procentgrens ‘gemiddeld over meerdere jaren bereikt zal worden’. De minister kondigt ook aan dat de regering een strategie zal uitwerken rond onder cyberveiligheid en civiele bescherming, die gefinancierd zal worden vanuit de federale begroting.