Duitse regering wil twee kernreactoren langer openhouden

Duitsland is van plan de uitstap uit kernenergie uit te stellen. Twee van de drie nog functionerende kernreactoren zouden ook na december nog open blijven. Dat schrijft de Duitse zakenkrant Handelsblatt vrijdag, op basis van een onderzoek dat in opdracht van de Duitse regering werd uitgevoerd.

Duitsland zou in principe tegen eind dit jaar stoppen met het gebruik van kernenergie, maar de verminderde gasleveringen uit Rusland hebben die beslissing onder druk gezet. Minister van Economie Robert Habeck liet eerder al verstaan dat hij deze winter niet meer rekent op Russische gasleveringen via de Nord Stream-pijpleiding.

Momenteel zijn er nog drie kernreactoren actief in Duitsland. Volgens Handelsblatt wil de Duitse regering de sluiting van twee van die reactoren uitstellen. Op die manier wil het land voorkomen dat er ernstige energietekorten ontstaan. Concreet zouden de reactoren Isar-2, in het zuiden van Duitsland en Neckarwestheim-2, in het westen van het land, langer blijven draaien.

Het Duitse ministerie van Economie stelt in een reactie aan Bloomberg dat er momenteel nog stresstests worden uitgevoerd, om na te gaan of een levensduurverlenging van de kerncentrales noodzakelijk is. Er kunnen nog geen conclusies worden getrokken, zo klinkt het.