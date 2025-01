Duitse politiek in rep en roer nadat AfD en CDU/CSU samen resolutie goedkeuren

De Duitse oppositieleider Friedrich Merz zegt te betreuren dat zijn migratievoorstellen met de steun van de extreemrechtse Alternative für Deutschland gestemd werden. Merz had een niet-bindende resolutie ingediend die de regering oproept tot een strenger migratiebeleid, en laat na afloop ook weten dat hij bereid is aan tafel te gaan met de regerende sociaaldemocraten en groenen.

In het vaak verhitte debat dat voorafging aan de stemming, had Merz nog gezegd dat hij niet op zoek was naar ‘andere meerderheden dan die in het democratische midden’. Tegelijk verdedigde hij ook de manier waarop zijn fractie handelde. Het recht van verkozenen, ook die van CDU/CSU, ‘om moties in te dienen die we gerechtvaardigd achten, kan niet worden ontkend’.

AfD noemde de stemming bij monde van Bernd Baumann een ‘historisch moment’, en het einde van de rood-groene dominantie in Duitsland, ‘voor eens en altijd’.

Bondskanselier Olaf Scholz, van de sociaaldemocratische SPD, noemde in het debat voorafgaand aan de stemming met AfD samenwerken een ‘onvergeeflijke fout’. CDU-leider Friedrich Merz is wat hem betreft een ‘gokker’ die niet vertrouwd kan worden om de volgende bondskanselier te worden.

Hij wees er ook op dat de maatregelen die de oppositie voorstelt in strijd zijn met de Duitse grondwet en de Europese wetgeving.

De fractieleider van de sociaaldemocratische SPD, Rolf Mützenich, vroeg de zitting te schorsen, omdat hij geschokt was over de stemming. Het conservatieve blok is ‘uit het midden gebroken’, en daarom is het voor hem onmogelijk ‘gewoon terug te gaan naar de orde van de dag’.

Verkiezingen

Het vijfpuntenplan van CDU/CSU kreeg de steun van 348 parlementsleden, 345 stemden tegen en 10 onthielden zich. De maatregelen die CDU/CSU oplijstte gaan over permanente grenscontroles, een inreisverbod voor personen zonder geldige reisdocumenten, detentie voor migranten die gedeporteerd worden, meer hulp voor deelstaten bij deportaties en detentie voor onbepaalde tijd voor criminele migranten en migranten die mogelijk een gevaar vormen.

Vrijdag stemt de Bundestag ook over een voorstel dat de conservatieven indienden, om gezinshereniging te beperken voor vluchtelingen met een beperkte beschermingsstatus. Merz riep socialisten en groenen op ‘voor vrijdag aan tafel te gaan over hoe we kunnen samenwerken om een meerderheid te vinden voor de tekst die we indienden’.

Over minder dan een maand trekken de Duitsers naar de stembus, en het ziet ernaar uit dat Merz’ CDU/CSU de grote winnaar wordt.