‘Dochter van Alexander Doegin, huisideoloog van Poetin, sterft bij explosie’

Zondagnacht is in de buurt van Moskou een Toyota Land Cruiser Prado ontploft. De vrouwelijke bestuurster kwam daarbij om het leven, zo berichten Russische media waaronder het persagentschap Tass.

Volgens deze media is het slachtoffer Daria Doegina, de 30-jarige dochter van Alexander Doegin.

Dat is een politiek filosoof en Russische ultra-nationalist die beschouwd wordt als het brein achter de Russische inval in Oekraïne. Zijn bijnaam is ‘Raspoetin’ wegens zijn invloed op president Poetin.

Op beelden op sociale media is te zien hoe Alexander Doegin getuige was van de ontploffing en ontzet reageert. Op de achtergrond is een brandende wagen te zien. Russische media gaan uit van een aanslag.

Alexander Dugin, Russian Mastermind behind Russia’s annexation of Crimea, AKA “Putin’s brains”, at the scene where his daughter, Dariya Dugin, was killed when her car exploded. Most likely from an assassination attempt that meant to target Dugin himself. pic.twitter.com/jCnVfJ6jAr

— Sergiy Slipchenko (@SergSlip1) August 20, 2022