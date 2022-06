De Croo over Defensiedebat binnen regering: ‘De vraag is niet hoeveel we uitgeven, maar hoe’

‘We werken eraan om onze norm (voor het Defensiebudget) af te stemmen op die van de niet-nucleaire lidstaten van de NAVO.’

Dat zei premier Alexander De Croo (Open VLD) dinsdagavond gezegd in Den Haag, waar hij aanwezig was op een bijeenkomst ter voorbereiding van de NAVO-top in Madrid op 28 juni. ‘De vraag is niet hoeveel we uitgeven, maar hoe we uitgeven’, zei hij.

De Croo ontmoette in Den Haag NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg, de Nederlandse premier Mark Rutte, de Deense premier Mette Frederiksen, de Roemeense president Klaus Iohannis, de Portugese premier António Costa, de Poolse premier Mateusz Morawiecki en de Letse premier Arturs Karins. De premier bevestigde de Belgische steun aan de alliantie. ‘De NAVO is sterker, meer verenigd en meer solide dan ooit (…) We tonen onze solidariteit in de praktijk. En solidariteit is aantrekkelijk, aangezien ook Zweden en Finland het lidmaatschap hebben aangevraagd.’

De Croo kwam ook terug op een moeilijk debat binnen zijn coalitie: het optrekken van de Defensie-uitgaven tot 2 procent van het bbp tegen 2035. De ministers zaten tot dinsdagochtend 02.00 uur samen zonder een akkoord te bereiken. Volgens het huidige traject, zal ons land tegen 2030 1,54 procent van het bbp uitgeven aan Defensie. De MR pleit ervoor de 2 procent te halen en heeft een resolutie ingediend in de Kamer. De groenen zijn echter terughoudend. Het debat staat woensdagnamiddag op de agenda van de Commissie Defensie van de Kamer.

‘We blijven onze verantwoordelijkheden nemen’, aldus De Croo dinsdag tegenover zijn NAVO-partners. De vraag is echter niet hoeveel wordt uitgegeven, maar wel hoe dat gebeurt. De premier haalde drie belangrijke uitdagingen aan. Ten eerste ‘is het tijd om de versnippering aan te pakken’ en te werken aan een betere integratie, zoals dat al gebeurt tussen België en Nederland. De tweede uitdaging is de versterking van de Europese defensie-industrie. Tot slot moeten investeringen in Defensie een groter effect hebben op de maatschappij, in termen van cyberveiligheid en ‘een betere bescherming van onze bedrijven en ons onderwijs’.