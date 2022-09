Conservatieve Ulf Kristersson mag zich wagen aan Zweedse regeringsvorming

Na de nipte parlementsverkiezingen in Zweden mag de conservatieve Ulf Kristersson een regering proberen te vormen. Zijn partij, de Gematigde Uniepartij werd derde bij de verkiezingen.

Parlementsvoorzitter Andreas Norlén gaf Kristersson, de leider van de Gematigde Uniepartij, de opdracht de mogelijkheden te onderzoeken om een nieuwe regering te vormen. Hij moet een voldoende grote meerderheid vinden om premier te worden en de sociaaldemocrate Magdalena Andersson op te volgen.

Het rechtse blok behaalde een meerderheid namens de uiterst rechtse Zweden Democraten, de conservatieve Gematigde Uniepartij, de christendemocraten en de liberalen. Van de 349 zetels bezitten zij er 176, terwijl het linkse blok onder leiding van de sociaaldemocraten van Andersson er 173 heeft.

De nationalistische Zweden Democraten, onder leider Jimmie Åkesson, behaalden bij de parlementsverkiezingen een recordresultaat van 20,5 procent van de stemmen. Zij willen in de regering zetelen, maar de drie andere partijen zijn daarvoor niet gewonnen. Het meest waarschijnlijke scenario is een regering met de Gematigde Uniepartij en de christendemocraten, mogelijk ook met de liberalen, enkel als de Zweden Democraten tevreden te zijn met een steunende rol in het parlement.