Christendemocratische kanselierskandidaat houdt vast aan harde migratieplannen

De Duitse christendemocratische oppositieleider Friedrich Merz zet door met zijn plan om nog deze week resoluties in de Bondsdag ter stemming te brengen die een stevige aanscherping inhouden van het Duitse migratiebeleid. Dat heeft hij maandag gezegd. Merz, die wellicht de nieuwe bondskanselier wordt na de parlementsverkiezingen van 23 februari, sluit niet uit dat hij indien nodig stemmen van het extreemrechtse AfD zal gebruiken om de resoluties door het parlement te loodsen, en dat stuit op scherpe kritiek van de sociaaldemocratische SPD en de Groenen.

De CDU-leider legde de voorstellen op tafel in een reactie op de mesaanval in het Beierse Aschaffenburg van vorige woensdag. Een 28-jarige Afghaan viel een groep kinderen aan. Een kind stierf, net als een man die de kinderen probeerde te beschermen. De man was al lang uitgeprocedeerd en had Duitsland al moeten verlaten, zo bleek. Merz eist dat iedereen zonder geldige verblijfsdocumenten meteen aan de grens wordt tegengehouden, en wil ook opnieuw permanente grenscontroles.

Behoorlijk controversieel, en Merz gooide nog meer olie op het vuur door openlijk te lonken naar steun van het AfD. Velen beschouwen dat als het doorbreken van het cordon sanitaire rond de extreemrechtse partij. ‘We laten ons niet door de sociaaldemocraten of de groenen, en zeker niet door het AfD, vertellen welke moties en wetsvoorstellen we in de Duitse Bondsdag ter stemming brengen’, aldus Merz maandag. ‘Wat goed is in de zaak wordt niet verkeerd omdat de verkeerde mensen instemmen’, voegde hij eraan toe.

Volgens de oppositieleider moeten ook de SPD van uittredend bondskanselier Olaf Scholz, de Groenen en de liberale FDP zijn voorstellen steunen als ze willen voorkomen dat AfD een beslissende stem krijgt in het beleid. De tijd is voorbij ‘dat we in Duitsland enkel beslissingen namen gebaseerd op tactische overwegingen. Nu moeten we beslissingen nemen op basis van verdiensten’, aldus Merz.

De plannen van Merz om permanente grenscontroles herin te voeren, zouden de aanwerving van duizenden extra politieagenten vereisen, zo reageerde de leider van de Duitse politiebond GdP. Alle buurlanden van Duitsland zijn lid van het visumvrije Schengengebied en hebben al enkele jaren geen regelmatige grenscontroles meer aan landgrenzen als gevolg van het Schengenakkoord.

‘We hebben zeker 8.000 tot 10.000 extra agenten nodig om de grens volledig te controleren’, zei Andreas Rosskopf, hoofd van de GdP federale politie, aan de krant Rheinische Post. Hij zei dat ongeveer 1.000 agenten van de oproerpolitie al regelmatig worden ingezet ter ondersteuning van de reguliere politiemacht aan de grenzen, en dat een bredere personeelshervorming ‘absoluut essentieel’ is.

Rosskopft zei dat Duitsland ook een gebrek heeft aan moderne technologie om agenten goed te helpen bij het controleren van de grenzen.