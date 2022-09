Charles Michel wil dat EU vluchtende Russen opvangt

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel wil dat de Europese Unie Russen die de gedeeltelijke mobilisatie ontvluchten, opvangt. Dat heeft hij gezegd in een interview met Politico. Hoe de Unie met deze vluchtende Russen moet omgaan, zal maandag worden besproken op een inderhaast bijeengeroepen ontmoeting van EU-ambassadeurs.

Michel verklaarde dat de Europese Unie zich moet ‘openstellen voor degenen die niet door het Kremlin voor de kar gespannen willen worden’.

‘Ik ben van mening dat de EU degenen die vluchten wegens hun politieke overtuigingen, moet opvangen. Als er in Rusland mensen in gevaar zijn omdat ze de gekke beslissing van het Kremlin om de oorlog in Oekraïne te starten, niet willen volgen, dan moeten we dat in overweging nemen’, aldus de Europese Raadsvoorzitter.

Maandag steken de EU-ambassadeurs de koppen bijeen over hoe er met de problematiek van vluchtende Russen dient te worden omgegaan. Sommige Baltische landen vrezen namelijk dat er op die manier ook pro-Russische krachten de EU kunnen binnendringen.

Finland besloot vrijdag nog om de grenzen voor Russische toeristen te sluiten, nadat het aantal Russen dat de grens overstak de afgelopen week was verdubbeld.