CDU/CSU grootste partij van Duitsland volgens eerste exitpolls, AfD wordt tweede

Het christendemocratische blok CDU/CSU wordt na drie jaar oppositie opnieuw de grootste partij van Duitsland, met 28,5 procent van de stemmen. Dat blijkt zondag uit een update van de prognoses van de zender ZDF. Duitsland maakt volgens die exitpolls een ruk naar rechts.

Als de prognoses kloppen, gaan de christendemocraten er 4,4 procentpunt op vooruit in vergelijking me de verkiezingen van september 2021. De 69-jarige Partijleider Friedrich Merz ligt daarmee in poleposition voor de functie van bondskanselier.

De andere grote winnaar van de verkiezingen is, zoals verwacht, de uiterst rechtse partij AfD, die 20,0 procent van de stemmen behaalt. Dat is bijna een verdubbeling in vergelijking met de vorige verkiezingen (10,4 procent). Het is ook een historisch hoog resultaat voor de partij, die meteen ook de op een na grootste fractie in het parlement kan vormen.

De sociaaldemocratische SPD van ontslagnemend bondskanselier Olaf Scholz strandt op 16,5 procent (-9,2 procentpunt). Ook de andere partijen van de regering gaan er duidelijk op achteruit: de Groenen dalen dan 14,7 naar 12,0 procent, de liberale FDP van 11,4 naar 5,0 procent.

Net als FDP flirt ook de links-populistische partij BSW met de kiesdrempel van 5 procent. Het uiterst linkse Die Linke klimt van 4,9 naar 8,9 procent.

Wat de uitslag betekent voor de vorming van een nieuwe coalitie, is nog niet duidelijk. Merz heeft een samenwerking met de uiterst rechtse AfD altijd uitgesloten.

Volgens de prognose van ZDF is 83 procent van de Duitsers gaan stemmen. De opkomst ligt daarmee duidelijk hoger dan in 2021, toen 76,4 procent van de stemgerechtigden was opgedaagd.

