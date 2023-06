Britse premier Sunak: ‘Boris Johnson vroeg me iets te doen wat niet juist was’

De Britse premier Rishi Sunak heeft oud-premier Boris Johnson stevig bekritiseerd. ‘Hij heeft mij iets gevraagd, waartoe ik niet bereid was, omdat ik van mening ben dat het niet juist is’, verklaarde Sunak.

Gewezen premier Boris Johnson wou een aantal van zijn medewerkers bedanken met een zetel in het Hogerhuis. Een comité weigerde een aantal van die voordrachten, waarop Johnson zijn opvolger en Conservatieve partijgenoot zou gevraagd hebben om via zijn veto de medewerkers toch in het Hogerhuis te katapulteren.

Sunak weigerde, maakte hij tijdens een toespraak bekend, ‘omdat het niet juist is’.

Volgens mediaberichten zou het onder meer gaan om voormalig minister van Cultuur Nadine Dorries. Zij nam vrijdag samen met Johnson en een derde Conservatief parlementslid Nigel Adams ontslag uit het parlement, waardoor er nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden in die kiesdistricten. In het totaal werden acht verzoeken van Johnson afgewezen.

Zeven anderen werden wel door de commissie goedgekeurd. Het gaat om een ongekend percentage, stelt denktank Institute for Government. Gemiddeld genomen wordt slechts tien procent van de voorstellen afgewezen.

Ook degenen die wel een zitje kregen, kregen kritiek te verduren. Het gaat onder meer om Sarah Vaughan-Brown, voormalig adviseur van Johnsons vrouw die ook de familiehond Dilyn uitliet, en Kelly Dodge, die volgens media jarenlang de kapster van het parlement was. Voorts is er ook nog de in 1993 geboren Charlotte Owens. Zij staat voortaan te boek als het jongste lid ooit van het Britse Hogerhuis.