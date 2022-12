Britse plan om asielzoekers naar Rwanda te sturen is legaal, oordeelt rechtbank

Het controversiële plan van de Britse regering om asielzoekers die illegaal het Verenigd Koninkrijk binnenkwamen naar Rwanda te sturen, is legaal. Dat heeft het Britse gerecht maandag beslist.

Volgens het High Court in Londen ‘is het legaal dat de Britse regering regelingen treft om asielzoekers naar Rwanda te herlokaliseren en om hun asielaanvragen in Rwanda en niet in het Verenigd Koninkrijk te laten behandelen’, zo blijkt uit de uitspraak.

De regeling gaat niet in tegen het VN-vluchtelingenverdrag, zo wordt nog beklemtoond. Volgens de rechtbank zijn er bewijsstukken voorgelegd waaruit blijkt dat de regeling tussen het Verenigd Koninkrijk en Rwanda als doel heeft om de asielaanvragen correct af te handelen in het Afrikaanse land, zo meldt de Britse omroep BBC.