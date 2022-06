Britse conservatieven stemmen over politieke toekomst Boris Johnson

De Britse conservatieve partij houdt maandagavond een vertrouwensstemming over de positie van premier Boris Johnson. Er hebben genoeg partijleden om zo’n stemming gevraagd, meldt partijcommissievoorzitter Graham Brady.

‘De drempel van 15 procent van de parlementairen die een vertrouwensstemming vragen over de leider van de conservatieve partij is overschreden’, zei Brady. De stemming zal plaatsvinden tussen 18.00 en 20.00 uur lokale tijd (19.00 en 21.00 uur in België), het resultaat zal kort erna bekendgemaakt worden.

Om de premier weg te krijgen, moeten minimaal 180 Tory-parlementairen voor de motie van wantrouwen stemmen. Indien Johnson weggestemd zou worden, begint de partij meteen met de zoektocht naar een nieuwe partijleider die automatisch ook premier wordt. Als daarentegen genoeg partijgenoten achter Johnson blijven staan, is hij het eerstvolgende jaar verzekerd van zijn positie als partij- en regeringsleider. Een vertrouwensstemming kan immers maar één keer per jaar plaatsvinden.

De premier heeft alvast vertrouwen in een goede afloop. De stemming vormt een uitgelezen kans om ‘een streep te trekken onder maanden van speculatie’ en om met de regering te antwoorden op de prioriteiten van de bevolking, reageerde de woordvoerder van Johnson in een persbericht.

Johnson is de voorbije weken zwaar onder vuur komen te liggen in de ‘Partygate’-zaak van feestjes in Downing Street, de ambtswoning van de premier, in tijden van strenge coronamaatregelen.