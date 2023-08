Berlijn herdenkt 62e verjaardag van bouw van de Muur

Zondag/vandaag herdenkt de Duitse hoofdstad Berlijn de 62e verjaardag van de bouw van de Muur, die het oosten en het westen van de stad verdeelde. Tijdens de commemoratie worden ook de slachtoffers van het Oost-Duitse regime herdacht.

Langs deze voormalige grens opgetrokken in 1961 zijn zondag een aantal evenementen gepland. Zo zullen politici en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld de nagedachtenis eren van zij die stierven of werden gedood toen ze probeerden te ontsnappen aan het onderdrukkende communistische regime in Oost-Duitsland. Daarnaast staat men ook stil bij de vele families die meerdere decennia werden opgesplitst en hun naasten niet konden zien.

De Muur werd vooreerst gebouwd om de massale exodus van Oost-Berlijners naar West-Berlijn te verhinderen. Daarnaast diende de muur ook als bescherming tegen het kapitalisme, zo meenden de autoriteiten in Oost-Berlijn toen. De betonplaten, 155 kilometer lang, hebben meer dan 28 jaar volledige gemeenschappen van elkaar gescheiden. Volgens de Berlin Wall Foundation zijn er minstens 140 mensen omgekomen toen ze probeerden de muur over te steken.