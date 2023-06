59 procent van Britten wil toenadering tot EU

Het is vandaag/vrijdag precies zeven jaar geleden dat een kleine meerderheid (52 pct) van de kiezers in het Verenigd Koninkrijk ervoor koos om de Europese Unie vaarwel te zeggen. Gejuich over de ‘brexit’ is er vandaag echter niet. Over alle huidige peilingen heen spreekt gemiddeld 59 procent de voorkeur uit om weer aan te sluiten bij de Europese familie.

Dat zegt de gerenommeerde politieke wetenschapper John Curtice in The Guardian.

Van ‘bregret’, spijt over de brexit, is echter ook niet echt sprake. Nog altijd zou drie vierde van de toenmalige brexitkiezers dezelfde beslissing nemen. ‘De meningen van veel mensen over de brexit zijn diep geworteld’, aldus Curtice.

Volgens een peiling in opdracht van het Tony Blair Instituut is ongeveer een derde van de ondervraagden akkoord met de status quo: 36 procent wil niet terug in de EU, 34 procent vindt een vertrek nog altijd de juiste beslissing. De door voormalig premier Blair opgerichte denktank onderstreept dat vooral jonge mensen, die intussen de kiesgerechtigde leeftijd bereikt hebben, pro-Europeser zijn ingesteld dan oudere leeftijdsgroepen.

Eén op de tien Britten slechts ziet de brexit intussen nog als een succes, zo blijkt uit een bevraging van de Londense denktank UK in a Changing Europe. Een meerderheid van 52 procent is de mening toegedaan dat de brexit geen succes was. Eenzelfde percentage stelt dat het vertrek uit de EU de Britse economie schade heeft toegebracht. Zelfs bij degenen die voor de brexit stemden, toont maar 18 procent zich tevreden met het resultaat.

Los van de meningen over de brexit heeft het aanzien van politici in het Verenigd Koninkrijk trouwens een flinke knauw gekregen. Liefst drie vierde van de respondenten geeft aan de voorbije jaren het vertrouwen in Britse politici verloren te hebben. Het Tony Blair Instituut roept de regering op vrijwillig akkoord te gaan met Europese regels over productstandaarden en voedselveiligheid. Dat kan een basis zijn voor onderhandelingen met de EU over nauwere handelsrelaties, luidt het. ‘De resultaten van onze peiling tonen dat een grote meerderheid van de Britten meent dat de brexit in haar huidige vorm niet functioneert en een toenadering van het Verenigd Koninkrijk tot de EU zou verwelkomen’, zegt Anton Spisak van de denktank.