EU stoot weer meer broeikasgassen uit dan voor corona

De uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie (EU) is voor het eerst sinds de start van de coronapandemie weer boven het niveau van voordien uitgekomen. Dat blijkt maandag uit gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat.

In het vierde kwartaal van 2021 (van oktober tot en met december) werd 1.041 miljoen ton CO2-equivalent uitgestoten, terwijl dat voor corona – in het vierde kwartaal van 2019 – 1.005 miljoen ton was.

Vergeleken met de laatste drie maanden van 2020 steeg de broeikasgasuitstoot met 8 procent. Dat heeft vooral te maken met “het economisch herstel na de scherpe daling van de activiteiten in 2020 door de COVID-19-crisis”, zegt Eurostat.

De huishoudens veroorzaakten in het laatste kwartaal van 2021 de meeste uitstoot (22 procent), gevolgd door de industrie en de elektriciteitssector (beide 21 procent), de landbouw (12 procent) en het transport (11 procent).

De uitstoot nam in alle landen toe, vergeleken met eind 2020. De grootste stijgingen waren er in Estland, Bulgarije en Malta: respectievelijk +28, +27 en +23 procent.

De uitstoot van broeikasgassen in België lag 13 procent hoger dan een jaar eerder. “De geregistreerde toename was duidelijk meer uitgesproken dan de daling die er was tussen het vierde kwartaal van 2019 en hetzelfde kwartaal in 2020”, zegt Eurostat over landen als België.