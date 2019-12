De Europese staatshoofden en regeringsleiders engageren zich ertoe de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Dat hebben ze beslist op hun top in Brussel. Polen vraagt echter meer tijd om zich voluit te engageren.

'Er is een akkoord over klimaatneutraliteit tegen 2050. De Europese Raad heeft een akkoord bereikt over deze belangrijke doelstelling', schreef voorzitter Charles Michel donderdagnacht omstreeks 1 uur op Twitter.

De discussie had uren aangesleept en Michel, die daags na de voorstelling van de Europese Green Deal van de Commissie absoluut de steun van de lidstaten voor een ambitieus klimaatbeleid wilde krijgen, toonde zich dan ook tevreden met de uitkomst. 'Alles van waarde vergt moeite', klonk het.

Maar ondanks dat enthousiasme blijkt dat niet alle 28 lidstaten op dezelfde lijn zitten. Aan de conclusies werd namelijk toegevoegd dat één lidstaat zich er op dit moment niet toe in staat acht de noodzakelijke maatregelen te implementeren om de vooropgestelde klimaatneutraliteit te realiseren. Het gaat om Polen. Op de Europese top van juni willen de leiders op de kwestie terugkomen.

Tegen die tijd moet er meer duidelijkheid zijn over de manier waarop de Europese Unie landen kan steunen die nu nog in grote mate afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Precies daarover ging de discussie met de Polen tijdens de top.