EU-Hof beslist dag voor stemming over Britse mogelijkheid om brexit eenzijdig te stoppen

Een achttal Schotse politici wil weten of, behalve een 'deal' of een 'no deal' met betrekking tot de brexit, het VK ook de optie heeft om het hele proces te annuleren en gewoon EU-lid te blijven. Volgens de indieners moeten de Britse parlementsleden op de hoogte zijn van alle mogelijke opties wanneer er over de brexit gestemd wordt. De rechtbank in Schotland die de uitspraak zal moeten doen, heeft de vraag doorgespeeld naar het Europees Hof in Luxemburg.

Enkele dagen geleden had de advocaat-generaal van het Europees Hof, Campos Sanchez-Bordona, in zijn advies al geoordeeld dat het Verenigd Koninkrijk het inroepen van artikel 50 wel degelijk eenzijdig kan intrekken. Een unanieme goedkeuring van de andere EU-landen is daarvoor niet nodig, want daarmee zou een land 'tegen zijn wil' kunnen gedwongen worden om de EU te verlaten, zo luidt de redenering. Het advies van de advocaat-generaal wordt doorgaans door het Hof gevolgd. De discussie is in de eerste plaats theoretisch.

Vooralsnog heeft de Britse overheid niet de intentie om de brexit stop te zetten. Zonder plotwendingen stapt het VK op 29 maart 2019 uit de EU. Eén dag na het verdict wordt in Londen gestemd over het 585 pagina's tellende echtscheidingsakkoord en over een politieke verklaring rond de toekomstige relaties tussen de EU en Groot-Brittannië. De stemming belooft erg moeilijk te worden voor de Britse regeringsleider Theresa May.