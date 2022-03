EU-akkoord over 'do's and don'ts' voor grootste onlineplatforms

Onderhandelaars van het Europees Parlement en van de lidstaten hebben donderdagavond laat een akkoord bereikt over een nieuwe wet inzake digitale markten (Digital Markets Act, DMA). Die voert nieuwe verplichtingen en verbodsbepalingen ('do's and don'ts') in voor de grootste onlineplatforms - de zogenaamde 'big tech'.