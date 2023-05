Erdogan wint Turkse presidentsverkiezingen

Recep Tayyip Erdogan is zondagavond door de verkiezingscommissie officieel uitgeroepen tot winnaar van de tweede ronde in de Turkse presidentsverkiezingen.

Erdogan riep enkele uren geleden al zelf zijn overwinning uit. De sociaaldemocratische rivaal Kemal Kiliçdaroglu ventileerde zijn teleurstelling. ‘Ik ben diepbedroefd over de moeilijkheden die het land te wachten staan’, verklaarde hij in zijn partijhoofdkwartier in Ankara.

Erdogan riep zijn landgenoten op tot ‘eenheid en solidariteit’.

‘Het is tijd om onze geschillen van tijdens de kiescampagne aan de kant te schuiven en om eenheid en solidariteit na te streven rond de dromen van onze natie’, sprak de staatsleider de menigte toe die zich voor het presidentieel paleis in Ankara had verzameld.

Volgens de jongste resultaten, gedeeld door het staatspersagentschap Anadolu, heeft Erdogan, met 98 procent van de stemmen geteld, 52,1 procent gehaald. Zijn sociaaldemocratische rivaal Kemal Kiliçdaroglu blijft steken op 47,9 procent.

Internationale gelukwensen

Nadat de winst van Erdogan officieel was bekendgemaakt, stroomden de gelukwensen toe.

Zo brachten Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel beide al hun gelukwensen over en ook secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg reageerde op Twitter. Hij zei ‘uit te kijken’ naar de voorbereiding van de NAVO-top in juli in Vilnius.

De Amerikaanse president Joe Biden ‘keek er dan weer naar uit om als NAVO-bondgenoten te blijven samenwerken aan bilaterale kwesties en mondiale uitdagingen’. Zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky roemde de rol van Erdogan als bemiddelaar in het conflict met Rusland. ‘We rekenen op de verdere versterking van de samenwerking voor de veiligheid en stabiliteit van Europa’, klonk het. Bij Zelensky’s Russische rivaal, president Vladimir Poetin luidde het dat de overwinning van Erdogan ‘het logische resultaat is van (zijn) toegewijde werk’ en ‘een duidelijk bewijs’ is van de steun van de bevolking voor zijn beleid.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz omschreef op zijn beurt Turkije en zijn land als ‘naaste partners en bondgenoten” wier “mensen en economieën diep met elkaar verweven zijn’.

De Franse president Emmanuel Macron wees er in zijn reactie op dat Frankrijk en Turkije voor gigantische uitdagingen staan die ze samen moeten aangaan. Hij noemde daarbij onder meer de terugkeer van vrede op het Europese continent. Felicitaties waren er voorts van de Britse premier Rishi Sunak, die er zich op ‘verheugde’ om de ‘solide samenwerking tussen zijn land en Turkije verder te zetten’.

En opmerkelijk was dat de Zweedse premier Ulf Kristersson eveneens de herverkiezing verwelkomde. ‘Onze gemeenschappelijke veiligheid is een prioriteit voor de toekomst’, schreef hij op Twitter. Zweden diende na de Russische invasie in Oekraïne een verzoek tot lidmaatschap van de NAVO in, maar Turkije blijft voorlopig dwarsliggen.