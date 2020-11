Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die op goede voet staat bij de aftredende president van de VS, Donald Trump, heeft uiteindelijk dinsdag zijn gelukwensen overgemaakt aan Joe Biden, de winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Erdogan hoopt de relaties tussen Ankara en Washington te versterken.

'We moeten onze betrekkingen ontwikkelen en versterken, op basis van gedeelde belangen en waarden, vanwege de uitdagingen waarvoor we staan op internationaal en regionaal niveau', zei Erdogan, in een bericht dat zijn kabinet heeft gepubliceerd. Zaterdag raakte bekend dat Joe Biden de presidentsverkiezingen in de VS heeft gewonnen.

Erdogan was niet de enige om terughoudend te zijn bij het feliciteren van de winnaar van de presidentsverkiezingen, die gecontesteerd worden door Trump. Ook de Russische president Vladimir Poetin of de Chinese president Xi Jinping beslisten om af te wachten.

Ex-vrouw Ivana over Trump: 'Hij is een slechte verliezer'

De ex-vrouw van Donald Trump, Ivana Trump, heeft in een vraaggesprek met het celebritiesmagazine People de president aanbevolen zijn nederlaag bij de presidentsverkiezingen toe te geven.

'Hij moet opstappen en zeggen dat hij heeft verloren. Maar hij haat het een verliezer te zijn, daar ben ik zeker van', zei de 71-jarige. 'Hij is geen goede verliezer. Hij kan niet verliezen, hij zal dus vechten, vechten en nog eens vechten.'

Volgens Ivana Trump heeft haar ex-man 'geen andere keuze' dan zijn nederlaag erkennen. 'Hij heeft veel geld en plaatsen waar hij naartoe kan trekken en van het leven kan genieten.' Voorts zei de ex van het Amerikaanse staatshoofd het op haar heupen te krijgen van de hele toestand. 'Ik wil gewoon dat dit allemaal achter de rug is, gelijk hoe het uitdraait', aldus Ivana Trump. 'Het kan me werkelijk niet schelen.'

Ze zei dat het de drie gemeenschappelijke kinderen Eric, Donald Jr. en Ivanka 'goed' gaat. Maar ook voor hen hoopt Ivana Trump dat het snel achter de rug is in het Witte Huis. 'Ik kan alleen maar hopen dat zij in staat zijn een normaal leven te leiden - een normaal leven'. Niet het Washington-leven met alles wat eromheen draait, maar gewoon in New York, of eender waar ze ook mogen zijn en een normaal leven leiden.'

De in 1949 in het toenmalige Tsjechoslovakije geboren bedrijfsleidster, die ook als model heeft gewerkt, was tussen 1977 en 1992 met Donald Trump gehuwd.