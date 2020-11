Elders in het land is er misschien vreugde over de verkiezing van Joe Biden, maar in Ohio is die zelfs bij Democraten ver te zoeken. 'Hij is beter dan Trump, dat wel.'

De media hebben zopas de knoop doorgehakt en Joe Biden tot overwinnaar uitgeroepen. Kort nadat het Trumpgezinde Fox News dat ook doet - een kwartier na CNN en MSNBC - ga ik de straat op in Warren, Ohio. Een jonge werknemer van koffieshop Mocha House, die een rookpauze inlast, reageert gebelgd. 'Biden gewonnen? Je zult bedoelen dat de Democraten de verkiezingen eerlijk gestolen hebben.' Een klant zegt: 'Het enige wat me interesseert, is: zal Biden de belastingen verhogen? Zo ja, dan ben ik tegen hem. Zo niet, dan ben ik voor.' CNN had, onmiddellijk nadat de zender Biden tot winnaar had uitgeroepen, beelden getoond van steden waar spontaan feestgedruis ontstond en waar automobilisten toeterend door de straten reden. Hier hoor ik in de verte één claxonstoot, niet eens heel langgerekt. Nog aan Mocha House komt Earl Goodney (65) naar buiten. Hij kreeg onlangs een pacemaker en is officieel met pensioen, maar hij verdient nog wat bij in de koffieshop. Hij draait even rond de pot, maar vertelt dan toch dat hij Trump verkoos boven Biden. Hij is geen hardliner. 'Ik benijd Biden niet. Dit zijn onuitgegeven omstandigheden, met covid-19 én met twee partijen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Ik ben bang voor onrust, zelfs voor rellen. De mensen zijn kwaad.' Hijzelf ook? 'Het is niet zozeer woede. Ik voel me zo onmachtig. Ik ben actief in mijn kerk, en ik vind het bij momenten onmogelijk om anderen te troosten, moed te geven. Contacten verbieden wegens corona, wat is me dat nu? Ik heb hartproblemen, dus ik ben een risicogeval. Maar overdrijven we niet? Een lid van onze kerk werd geopereerd aan haar knie. Terwijl ze in het ziekenhuis lag, stierf haar dochter aan covid-19. De vrouw en haar man mochten de begrafenis niet bijwonen. Dat is toch vreselijk?' 'Ik hou van mijn land', zegt hij ineens. 'Wat betekent dat ik ervan uitga dat de verkiezingsuitslag eerlijk tot stand is gekomen, en dat ik de president alle goeds toewens. Het gif zit bij de pers. Toen ik mijn pacemaker kreeg, hoorde ik van verplegend personeel: als een bergbeklimmer van een rots stort, en besmet blijkt, wordt covid-19 als doodsoorzaak gegeven. Maar als president Trump zegt dat de sterftecijfers overschat zijn, reageren de media verontwaardigd. Waarom zoekt de pers het niet uit? Ik vrees dat we met Biden weer in een periode belanden dat dingen toegedekt worden. We hebben iemand nodig die vervelende maatregelen kan doordrukken om orde op zaken te stellen. Ik betwijfel of Biden die man is.' Op het kantoor van de Republikeinen van Trumbull County is de stemming gemengd. Donald Trump bezet er nog altijd de centrale plek. Dat wil zeggen: een buurtbewoner heeft een Trumppop gemaakt, die de centrale stoel inneemt. Trumbull is van oudsher Democratisch gebied, maar toch winnen de Republikeinen al twee keer op rij bij de presidentsverkiezingen. Barbara Tryon, penningmeester van de afdeling, is daar blij om, maar tegelijk is ze ontgoocheld over het nationale verlies van Trump. 'Je hoort zoveel', zegt ze. 'Er is ineens een waterlek in een stembureau, en wanneer dat lek gedicht is, zijn er pakken Bidenstemmen bijgekomen. Ik zeg niet dat het klopt. En ik wens Biden het beste. Dat doen we als Amerikanen. Maar ik zou dat enthousiaster doen als ik wist dat de geruchten niet kloppen.' Ze vermoedt dat er in Ohio geen onlusten zullen komen. Er komen manifestaties, dat wel. 'Trumpfans blijven gemotiveerd: vandaag al zijn mensen geld in onze collectebus komen steken.' Ze wijst naar een glazen bokaal. Veel zit er niet in. Verwachten zijn aanhangers dat Trump over vier jaar opnieuw kandidaat is? 'Ik niet, nee. Die gaat vast iets anders doen.' Het heeft niet veel zin om contact op te nemen met officiële Democraten. Volgens berichten in The Tribune Chronicle rollen de verantwoordelijken momenteel vechtend over straat. Er moeten koppen rollen. Er worden redenen gezocht om de pandoering in Ohio te verklaren. Matt Martin is een Democratische kiezer. 'Toen ik tien jaar geleden uit Cleveland naar Warren verhuisde, kon je hier nergens een Republikeinse kiezer vinden. Je kende de Republikeinse kandidaten niet eens bij naam, ze stelden niets voor.' Nu stellen die kandidaten misschien nog altijd niets voor, maar ze worden wel verkozen. 'Trump behaalde nationaal vele miljoenen stemmen meer dan de vorige keer. Ik hoor het Barack Obama nog zeggen: "Wij Amerikanen zijn beter dan dit. Wij zijn beter dan Trump." Mijn conclusie is: we zijn niet beter dan Trump. Trump is wie wij zijn. Dat weten we nu: 70 miljoen Amerikanen verkiezen Trump.' Ik ontmoet Martin in brouwerij-café Modern Methods. De naam is een verwijzing naar de oude leuze van Warren: 'City of Modern Methods'. Warren was volgens lokale historici de eerste stad met elektrische straatverlichting. Inwoners waren actief in de strijd tegen slavernij, later in de strijd voor het vrouwenstemrecht. Dat is een progressieve traditie die Martin na aan het hart ligt. 'Over Biden maak ik me geen illusies', zegt hij. 'De Republikeinen wonnen veld in het Huis van Afgevaardigden, ze beperkten de schade in de Senaat. Biden zal een gematigd beleid voeren en niet veel veranderen.' Terwijl we praten, stuurt hij me berichtjes door over peilingen en uitslagen die hem enerveren. In Florida behaalde het voorstel om het minimumloon op te trekken naar 15 dollar één miljoen stemmen méér dan Biden. 72 procent van de kiezers is volgens een nationale peiling van Fox News gewonnen voor een overheidssysteem inzake ziekteverzekering. 'Waarom stemmen die mensen dan niet op de Democratische kandidaat?' Het antwoord ligt volgens hem voor de hand. Omdat Democratische kandidaten die stellingen niet geloofwaardig belichamen. Ze laten hun kiezers keer op keer in de steek. En ook omdat de zogenaamde ethische kwesties, met name abortus, grote groepen kiezers weghouden van de partij. 'Ik weet ook niet hoe we dat kunnen oplossen.' Sarah Braun (33), samen met haar echtgenoot eigenaar van Modern Methods, probeert haar gevoelens over Biden onder woorden te brengen. 'Hij is beter dan Trump, dat wel.' Ze droomt ervan een nieuwe progressieve economie te lanceren in Warren. Modern Methods wil een sociale onderneming zijn, maar het is lastig. Ze betaalt haar werknemers 15 dollar per uur, of 10 dollar voor wie achter de toog staat en fooien krijgt, maar ziekteverzekering is er niet bij. Biden is voor haar lang niet de belichaming van zo'n nieuwe progressieve economie. Het vrolijkst zijn nog de semigepensioneerden Linda en Paul Brown, die met hun kampeerauto in Warren aanbeland zijn. Ze zijn afkomstig uit de buurt van Akron, Ohio. Paul omschrijft hun stemming als 'ingetogen euforie'. Ze hadden liever een jongere president gehad, maar Biden is vriendelijk, en 'vriendelijk is goed als je een verdeeld land moet verenigen'. Hij zal vanuit het centrum regeren, ook dat zint hen wel. Paul: 'Obama had een meerderheid in Huis en Senaat, en toch kon hij ook maar binnen bepaalde marges werken. Hij was eerder de koning van de Verenigde Staten, het gezicht van de natie, dan een president die veel kon veranderen.' Linda: 'Ik zal niet langer wakker worden met de schrik dat mijn president een of andere stommiteit heeft uitgekraamd. Dat vind ik veel waard.'