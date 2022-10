De Russische president Vladimir Poetin en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan hebben mekaar gesproken in de marge van een top in Kazachstan. De mogelijkheid van Turkse bemiddeling in het conflict in Oekraïne werd niet aangehaald, zegt het Kremlin. Waarover ging het dan wel?

Het Kremlin had woensdag, vóór de ontmoeting tussen Erdogan en Poetin, te kennen gegeven zich te verwachten aan een officieel voorstel van de Turkse president. Maar dat kwam er dus niet volgens het Kremlin.

‘Over een Russisch-Oekraïense schikking is niet gesproken’, zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov volgens internationale media.

Vlak voor het gesprek had Erdogan wel gevraagd een einde te maken aan het ‘bloedvergieten’ in Oekraïne. ‘Ons doel is om het bloedvergieten zo snel mogelijk te stoppen door het momentum te behouden dat ondanks de moeilijkheden in het veld is opgedaan’, had Erdogan gezegd. ‘Een rechtvaardige vrede kan worden bereikt door diplomatie.’

NAVO-lidstaat Turkije heeft zich sinds de Russische invasie in Oekraïne als bemiddelaar opgeworpen.

Poetin stelt gashub in Turkije voor

Waarover ging het dan wel? Tijdens het gesprek heeft Poetin Erdogan voorgesteld om in Turkije een ‘gashub’ te creëren voor de export van gas naar Europa.

Door de Russische inval in Oekraïne en daarmee gepaard gaande sancties van Europa is de gasexport vanuit Rusland naar Europa fors afgenomen. Daar komt ook nog de sabotage aan gaspijpleiding Nord Stream bij.

‘We zouden de mogelijkheid kunnen onderzoeken om op Turks grondgebied een gashub te creëren voor leveringen aan andere landen’, aldus Poetin tijdens een ontmoeting met Erdogan.

We zouden de prijzen kunnen reguleren zonder dat de politiek zich ermee bemoeit. Vladimir Poetin

Poetin loofde Turkije, dat momenteel ‘de veiligste route’ is voor leveringen van Russisch gas.

Nog volgens de Russische president zou een gashub in Turkije ook ingezet kunnen worden voor het vastleggen van de prijzen voor gas, die vandaag torenhoog zijn. ‘We zouden de prijzen kunnen reguleren zonder dat de politiek zich ermee bemoeit’, aldus Poetin.

Het voorstel van de gashub in Turkije komt er nu Europa zich buigt over een plafonnering van de gasprijzen om de torenhoge energiefacturen aan te pakken waar Europese verbruikers mee te maken hebben sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne begin dit jaar.

Erdogan verdedigt economische banden

Erdogan van zijn kant verdedigde de economische banden die zijn land erop nahoudt met Moskou en beloofde om de export van Oekraïens graan voort te zetten.

‘We zijn vastbesloten om het akkoord over (de export van) granen voort te zetten en om ook Russische granen en meststoffen via Turkije te transporteren naar ontwikkelingslanden’, aldus Erdogan.

De Turkse president zei donderdag te betreuren dat het grootste deel van de export van Oekraïens graan, die mogelijk werd na het internationaal akkoord van 19 juli, naar ontwikkelde landen gegaan is.

Erdogan en Poetin ontmoetten elkaar al voor de vierde keer in drie maanden tijd.

