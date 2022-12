Enorme toename van coronagevallen in China

De ernst van de huidige coronagolf in China is “onmogelijk” na te gaan, heeft de minister van Gezondheid woensdag toegegeven. Sinds de plotse versoepelingen is een test niet langer verplicht.

Peking en zijn 22 miljoen inwoners zijn bijzonder hard getroffen door deze voor China ongeziene golf. De voorbije dagen verspreidde het virus zich aan een nietsontziende snelheid. Vicepremier Sun Chunlan had het over een ‘snelle toename’ van het aantal besmettingen in de hoofdstad. Sommige bedrijven melden dat 90 procent van hun personeel besmet is.

Vorige week kondigde het regime een drastische versoepeling aan van de coronamaatregelen. Zo moeten mensen die positief testen, niet langer naar een quarantainecenter en werden de massale PCR-tests stopgezet. Als gevolg daarvan zijn er veel minder mensen die zich spontaan laten testen, waardoor het aantal opgespoorde besmettingen een forse duik genomen heeft en de indruk ontstaat dat de situatie verbeterd is.

De officiële statistieken geven dus niet langer de realiteit weer, moest ook de minister van Gezondheid erkennen. In de straten van Peking blijft het bijzonder rustig. Veel besmette inwoners van de stad blijven thuis, anderen hebben schrik om besmet te worden en voor bedrijven is het door het personeelsgebrek lastig om te functioneren.