Na de heel publieke verwijdering van Liz Cheney uit de top van de Republikeinse Partij heeft de fractie in het Huis van Afgevaardigden Elise Stefanik verkozen als vervanger.

Elise Stefanik (36) werd als volksvertegenwoordiger verkozen in de staat New York.

De Republikeinse fractie heeft haar bij geheime stemming aangeduid als nummer drie van de partij in het Huis van Afgevaardigden. Officieel wordt ze voorzitter van de partijconferentie in het Huis, ter vervanging van Liz Cheney die woensdag werd afgezet.

Stefanik, die sinds 2014 in het Huis zetelt, stond eerder bekend als gematigd en als iemand die wilde samenwerken met Democraten. Ze nam bijvoorbeeld gematigde standpunten in inzake migratie. Conservatieven binnen de partij vinden haar tot nu 'niet conservatief genoeg'.

Betwiste uitslag

Recent heeft Stefanik zich helemaal aan de kant van gewezen president Donald Trump geschaard, tot en met diens pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 aan te vechten.

Precies op dat punt liep het mis tussen Cheney en haar partij. Cheney wierp zich sinds de verkiezingen van 2020 en vooral sinds de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 op als een uitgesproken tegenstander van Trump, die ze verantwoordelijk stelt voor de bestorming en voor een aangehouden aanval op de Grondwet van de VS.

Stefanik werd verkozen met 134 stemmen. Haar enige tegenstander, de aartsconservatieve Chip Roy uit Texas, kreeg 46 stemmen achter zijn naam.

