Gewezen VS-president Donald Trump publiceerde een zurige mededeling nadat Liz Cheney door haar Republikeinse fractiegenoten uit haar machtspositie binnen het Huis van Afgevaardigden was gezet.

'Liz Cheney', aldus Trump, in de mededeling die op zijn website verscheen, 'is een bitter, afschuwelijk mens. Ik keek gisteren (naar haar toespraak in het Congres, red.) en realiseerde me hoe slecht ze is voor de Republikeinse Partij. Ze heeft geen persoonlijkheid of wat dan dan ook wat goed is inzake politiek of voor ons land'.Hij liet daar nog een tirade op volgen tegen haar en haar vader, gewezen vicepresident Dick Cheney. Pa Cheney was in 2002-03 het brein achter de argumentaties voor een invasie van Irak. Dochter Liz ondersteunde die invasie, zoals indertijd de meeste Republikeinen en vele Democraten dat deden. Liz Cheney, schrijft Trump, 'is een oorlogsstoker, wier familie ons domweg heeft gestuurd in de richting van een nimmer eindigende ramp in het Midden-Oosten, die onze welvaart en onze Grote Militairen heeft uitgeput - de slechtste beslissing in de geschiedenis van ons land'.'Ik kijk ernaar uit haar binnenkort aan het werk te zien als een betaald medewerker op CNN of MSDNC'. Met MSDNC bedoelt Trump de Democratisch gezinde nieuwszender MSNBC (de DNC is het bestuur van de Democratische Partij).Trumps mededeling volgde kort nadat Cheney door haar partijgenoten, en op aansturen van Trump, afgezet werd als nummer drie van de Republikeinen binnen het Huis van Afgevaardigden. De afzetting werd woensdag vliegensvlug afgewerkt, bij overgrote meerderheid en zonder dat het precies aantal stemmen werd geteld. Gebed en verdediging inbegrepen nam de procedure minder dan een halfuur in beslag.Tijdens de zitting van de Republikeinen (er was volgens mediaverslagen boegeroep toen ze zich verdedigde) en onmiddellijk erna tegenover de pers kondigde Liz Cheney aan dat ze er alles aan zal doen om te verhinderen dat Donald Trump opnieuw president wordt. Want dat was haar grote probleem met hem: dat hij een volgens alle officiële bronnen grotendeels regulier verlopen presidentsverkiezing blijft bestempelen als 'gestolen'. En dat hij daarmee de bestorming van het Capitool aanstuurde en potentieel ook toekomstig geweld stimuleert. Ze vindt dat haar partij moet kiezen tussen 'de grote leugen' van Trump over de verkiezingsuitslag en 'haar ziel', 'de Grondwet', 'de waarheid'.Tijdens de zitting zei ze volgens The Washington Post onder meer dit: 'Als jullie leiders willen die vernietigende leugens mogelijk maken en verspreiden, dan ben ik niet jullie persoon, en hebben jullie vele anderen om uit te kiezen. Dat zal dan hun erfenis zijn. Maar ik beloof jullie: na vandaag zal ik de strijd leiden om van onze partij opnieuw de partij van Lincoln te maken'.Nog volgens The Washington Post denkt Cheney dat ze na haar degradatie binnen de partij de handen vrij zal hebben om doorheen het land te reizen en geld in te zamelen om de anti-Trumpfractie in haar partij te vertegenwoordigen en te helpen financieren. Die fractie bestaat op dit moment slechts uit een handvol verkozenen.Na de bijeenkomst volgde er ook een opgemerkte verklaring van Kevin McCarthy, de nummer één van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. McCarthy werd voor overleg verwacht bij de nieuwe president Joe Biden. Bij het verlaten van het Witte Huis herhaalde hij dat Cheney voor hem niet langer in de partijleiding kon functioneren omdat ze 'afgeleid' werd door het verleden, dat wil zeggen door de uitspraken van gewezen president Trump. De partij, verklaarden ook andere leiders, zou nu eensgezind kunnen opereren.'Ik denk niet', aldus McCarthy, 'dat iemand de legitimiteit van de presidentsverkiezing in vraag stelt. Ik denk dat dat allemaal achter de rug is. We zaten vandaag samen met de president' (met Biden dus, red.). Het was een bevreemdende uitspraak voor iemand die de goedkeuring zoekt van een gewezen president, die weinig anders doet dan de uitslag in vraag stellen. Eerder deze week vergeleek Trump de verkiezingsuitslag op zijn website nog met gestolen juwelen. 'Als een dief een juwelier besteelt en met al de diamanten aan de haal gaat (de presidentsverkiezing van 2020), dan moeten de diamanten teruggegeven worden.'Volgens een CNN-peiling uit april gelooft 70 procent van de Republikeinse kiezers dat er verregaand gesjoemel was bij de presidentsverkiezing van 2020 Trump heeft eerder aangekondigd dat hij ook andere Republikeinse verkozenen die hem bekritiseren, zal dwarsbomen. Hij zal onder meer tegenkandidaten ondersteunen bij de voorverkiezingen in 2022.