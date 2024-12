Elders is het nieuwe jaar al begonnen

In de Australische stad Sydney is het nieuwe jaar traditiegetrouw ingezet met het wereldberoemde vuurwerk in de haven. De show begon om middernacht tegen de Harbour Bridge en Opera House als achtergrond en werd door miljoenen mensen, thuis en in het buitenland, gevolgd.

De show van dit jaar bevatte negen ton pyrotechnisch materiaal en werd vanop 264 verschillende punten afgeschoten. Patronen en vormen zoals dieren of het woord Sydney werden de lucht in geschoten. Meer dan een miljoen mensen woonden de show ter plaatse bij. Belangstellenden hadden zich al van ’s ochtends een plekje gezocht om te picknicken in de wijde omgeving van de haven.

Nadat eerder ook al Nieuw-Zeeland en eilanden in de Stille Oceaan de jaarovergang vierden, gaat de de jaarlijn nu richting Azië. In Taiwan zal een zes minuten durende vuurwerkshow het nieuwe jaar inluiden vanop het Tapei 101-gebouw dat 509 meter hoog is. In Bangkok is de beste plek om de show te bekijken een partyboot op de Chao Phraya rivier. Thailand, waar de boeddhistische kalender van kracht is, start aan het jaar 2568.