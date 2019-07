'El Chapo is níét de baas van het Sinaloakartel en Mexico had hem nooit aan de staat New York mogen uitleveren', zegt zijn advocate Mariel Colon Miro.

De beruchtste drugsbaron ter wereld, de Mexicaan Joaquin Guzman Loera, alias El Chapo, is deze maand in de VS veroordeeld tot levenslang en dertig jaar. Als leider van het Sinaloa-drugskartel heeft hij volgens de rechtbank in een kwarteeuw 1200 ton cocaïne van Mexico naar de VS getransporteerd. Hij heeft ook meerdere mensen uit de weg laten ruimen. Nadat Guzman twee keer uit een zwaarbewaakte gevangenis in Mexico wist te ontsnappen, leverde het hem in 2017 uit aan de VS. Na zijn veroordeling werd hij van New York overgebracht naar de zwaarbeveiligde gevangenis ADX Florence in Colorado, op drie uur rijden van Denver. De 65-jarige Guzman zit daar in een betonnen cel van twee bij drie meter en staat onder constante supervisie. Advocate Mariel Colon Miro speelde een sleutelrol in de verdediging van El Chapo en is niet van plan zich bij de uitspraak neer te leggen.

