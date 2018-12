Vrouw 'El Chapo': 'Ik weet niet of hij de grootste drugsbaron ter wereld is'

Het proces tegen Joaquin Guzman, beter bekend als 'El Chapo', is een van de meest gevolgde processen in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Na de dood van Osama Bin Laden werd de leider van het Sinaloa drugskartel de meest gezochte crimineel ter wereld. Het feit dat hij er later tweemaal in slaagde uit de gevangenis te ontsnappen, spreekt nog meer tot de verbeelding. De vele films en televisieseries over zijn leven hebben de belangstelling voor het proces alleen maar verder aangewakkerd.

