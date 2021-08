Het eerste transportvliegtuig van de Duitse luchtmacht om mensen te evacueren uit Afghanistan heeft maandag slechts zeven mensen meegenomen uit Kaboel. Dat heeft het Duitse persbureau DPA vernomen.

Na de machtsovername van de islamistische taliban in Afghanistan halen westerse landen er hun onderdanen en lokale medewerkers weg. Ook België stuurt voor de evacuatie drie transportvliegtuigen.

De situatie op de luchthaven in Kaboel is echter chaotisch, omdat ook veel Afghanen het land proberen te verlaten. Het vliegverkeer werd zelfs een tijdlang lamgelegd.

Maandagavond landde de eerste Duitse Airbus A400M in Kaboel. Volgens de Duitse minister van Defensie, Annegret Kramp-Karrenbauer, gebeurde dat in uiterst moeilijke omstandigheden. 'We hebben een zeer verwarrende, gevaarlijke, complexe situatie op de luchthaven, vooral vanwege de drukte', zei ze dinsdagochtend op televisiezender ARD. 'We hebben ons vliegtuig gisteren aan de grond gekregen in een echt halsbrekende landing.'

Volgens Kramp-Karrenbauer was het vooral de bedoeling om militairen ter plaatse te brengen om de evacuaties te beveiligen. 'We hadden maar heel weinig tijd en daarom hebben we alleen degenen meegenomen die daadwerkelijk ter plaatse waren', zei ze nog. DPA vernam dat uiteindelijk slechts zeven passagiers werden geëvacueerd met deze eerste vlucht.

De A400M is ontworpen met een capaciteit van 114 passagiers, maar zou bij dringende evacuaties tot 150 mensen kunnen vervoeren.

Lees ook: Malala roept alle landen op om grenzen te openen voor Afghaanse vluchtelingen

Na de machtsovername van de islamistische taliban in Afghanistan halen westerse landen er hun onderdanen en lokale medewerkers weg. Ook België stuurt voor de evacuatie drie transportvliegtuigen. De situatie op de luchthaven in Kaboel is echter chaotisch, omdat ook veel Afghanen het land proberen te verlaten. Het vliegverkeer werd zelfs een tijdlang lamgelegd. Maandagavond landde de eerste Duitse Airbus A400M in Kaboel. Volgens de Duitse minister van Defensie, Annegret Kramp-Karrenbauer, gebeurde dat in uiterst moeilijke omstandigheden. 'We hebben een zeer verwarrende, gevaarlijke, complexe situatie op de luchthaven, vooral vanwege de drukte', zei ze dinsdagochtend op televisiezender ARD. 'We hebben ons vliegtuig gisteren aan de grond gekregen in een echt halsbrekende landing.' Volgens Kramp-Karrenbauer was het vooral de bedoeling om militairen ter plaatse te brengen om de evacuaties te beveiligen. 'We hadden maar heel weinig tijd en daarom hebben we alleen degenen meegenomen die daadwerkelijk ter plaatse waren', zei ze nog. DPA vernam dat uiteindelijk slechts zeven passagiers werden geëvacueerd met deze eerste vlucht. De A400M is ontworpen met een capaciteit van 114 passagiers, maar zou bij dringende evacuaties tot 150 mensen kunnen vervoeren.