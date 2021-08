Nobelprijswinnares Malala Yousafzai heeft alle landen opgeroepen om hun grenzen te openen voor Afghaanse vluchtelingen nu de taliban opnieuw de controle hebben verworven over dat land.

De Pakistaanse activiste werd in 2012 als tiener door de extremistische groepering in het hoofd geschoten omdat ze campagne voerde voor onderwijs voor meisjes. In een interview op BBC Newsnight sprak de jongste Nobelprijswinnares ooit onder andere over hoe het was om onder de taliban te leven en hoe vrouwen in Afghanistan door de machtsovername zullen worden getroffen. 'Ik heb pogingen ondernomen om hen (de vluchtelingen) te bereiken, en president Biden - ik heb nog geen contact gelegd met premier Boris Johnson', aldus de 24-jarige Yousafzai. 'Ik denk dat het belangrijk voor hen is om te onthouden dat ze op dit moment zo'n belangrijke strategische leidersrol te spelen hebben. En ze moeten een moedig standpunt innemen voor de bescherming van de mensenrechten. Op dit moment is dat niet alleen belangrijk voor de armen en voor de vrede in Afghanistan, maar ook voor de vrede wereldwijd.'

Malala zei voorts dat lokale vertalers en mensenrechtenactivisten 'onmiddellijk' hulp nodig hebben, en dat landen als het Verenigd Koninkrijk en Pakistan vluchtelingen uit het oorlogsgebied moeten opvangen. De Pakistaanse drong er tot slot bij de VN op aan om 'een resolutie aan te nemen die prioriteit geeft aan de veiligheid van de burgers', in het bijzonder van 'minderheden, vrouwen en meisjes'. Ze voegde eraan toe dat ze niet wil dat Afghaanse vrouwen en meisjes moeten meemaken wat zij meemaakte onder het talibanbewind in Pakistan.

Lees ook: Waarom het Afghaanse leger zo snel ineenzakte

De Pakistaanse activiste werd in 2012 als tiener door de extremistische groepering in het hoofd geschoten omdat ze campagne voerde voor onderwijs voor meisjes. In een interview op BBC Newsnight sprak de jongste Nobelprijswinnares ooit onder andere over hoe het was om onder de taliban te leven en hoe vrouwen in Afghanistan door de machtsovername zullen worden getroffen. 'Ik heb pogingen ondernomen om hen (de vluchtelingen) te bereiken, en president Biden - ik heb nog geen contact gelegd met premier Boris Johnson', aldus de 24-jarige Yousafzai. 'Ik denk dat het belangrijk voor hen is om te onthouden dat ze op dit moment zo'n belangrijke strategische leidersrol te spelen hebben. En ze moeten een moedig standpunt innemen voor de bescherming van de mensenrechten. Op dit moment is dat niet alleen belangrijk voor de armen en voor de vrede in Afghanistan, maar ook voor de vrede wereldwijd.' Malala zei voorts dat lokale vertalers en mensenrechtenactivisten 'onmiddellijk' hulp nodig hebben, en dat landen als het Verenigd Koninkrijk en Pakistan vluchtelingen uit het oorlogsgebied moeten opvangen. De Pakistaanse drong er tot slot bij de VN op aan om 'een resolutie aan te nemen die prioriteit geeft aan de veiligheid van de burgers', in het bijzonder van 'minderheden, vrouwen en meisjes'. Ze voegde eraan toe dat ze niet wil dat Afghaanse vrouwen en meisjes moeten meemaken wat zij meemaakte onder het talibanbewind in Pakistan.