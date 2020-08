In Tel Aviv is de eerste commerciële vlucht richting Abu Dhabi vertrokken. Israël en de Verenigde Arabische Emiraten kondigden eerder deze maand een normalisering van de diplomatieke relaties aan.

Aan boord een Amerikaans-Israëlische delegatie, met onder meer Jared Kushner, schoonzoon en raadgever van de Amerikaanse president Donald Trump.

Op 13 augustus kondigden de Verenigde Arabische Emiraten en Israël na Amerikaanse bemiddeling aan hun diplomatieke relaties te herstellen. Israël schortte de annexatie van Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever op, in ruil voor onderhandelingen over bilaterale akkoorden over onder meer toerisme, luchtvaart, veiligheid en telecom.

De diplomatieke banden tussen Israël en de andere Golfstaten liggen al lang stil. De Verenigde Arabische Emiraten zijn de eerste Golfstaat en het derde Arabische land om officiële relaties met Tel Aviv aan te knopen, na Egypte in 1979 en Jordanië in 1994.

