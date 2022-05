Eerste besmetting met apenpokkenvirus vastgesteld in ons land

Er is een eerste besmetting met het apenpokkenvirus vastgesteld in België. Dat heeft Isabel Brosius van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen donderdagavond meegedeeld aan het VRT-nieuwsprogramma Laat. Het ITG en het Agentschap Zorg en Gezondheid hebben de informatie ook bevestigd aan Belga.

“Het gaat om iemand die zich bij ons in Antwerpen heeft gemeld met klachten. Er zijn stalen afgenomen, die zijn verstuurd naar een referentielabo in Nederland en laat vandaag hebben we de finale bevestiging gekregen dat het gaat om het apenpokkenvirus. De persoon is kwestie is niet heel ziek”, zegt Brosius. De patiënt werd gevraagd om in quarantaine te gaan. Ook de partner van de besmette persoon vertoont symptonen van apenpokken, maar er is nog geen bevestiging van een infectie met hetzelfde virus. Het ITG bevestigt in een persbericht ook dat ‘het eerste bevestigde geval in België’ werd vastgesteld.

‘Op basis van de huidige gegevens lijkt de kans dat het virus zich onder de brede bevolking verspreidt klein’, zo klinkt het bij het instituut. ‘Als wetenschappers en arts zijn we op onze hoede en houden we het verloop nauwlettend in de gaten.’ Experts van de verschillende overheden zullen vrijdag samenkomen om in een Risk Assessment Group (RAG) te overleggen over een Belgische aanpak tegen een verdere verspreiding van het apenpokkenvirus. Dat overleg zal rond de middag plaatsvinden, klinkt het bij Joris Moonens van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Er zou onder meer gefocust worden op bron- en contactonderzoek. Bij apenpokken heeft de patiënt griepsymptomen en kenmerkende huiduitslag, vooral in het gezicht maar ook op andere delen van het lichaam.

Het virus was eerder deze maand al opgedoken in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Italië, Zweden, Canada en de Verenigde Staten.