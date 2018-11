Lia van Bekhoven Correspondent in Londen voor Knack, BNR, VRT-radio, Terzake en Elsevier Column

'Een tweede People's Vote zal niet leiden tot verbroedering in diep gepolariseerd Brexitland'

Na ruim twee jaar onderhandelen is er dan eindelijk een brexitakkoord, maar daar is alles mee gezegd, zegt Lia van Bekhoven. 'Er is voor het akkoord van premier Theresa May geen meerderheid in het Britse parlement. Er is voor geen enkele vorm van een brexit een meerderheid in het parlement. En dus, is een suggestie: als de politiek er niet uitkomt, waarom het volk dan niet laten stemmen over het akkoord? Maar kan een tweede referendum de knoop doorhakken? Kan het helen of juist nog meer verdeeldheid zaaien?'