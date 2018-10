Een jaar na het Catalaans referendum: separatistische militanten blokkeren wegen en treinen

Militanten blokkeerden een hogesnelheidstrein, snelwegen en lanen in de Catalaanse hoofdstad Barcelona. Meer bepaald is in Girona, 100 km noordwesten van Barcelona, een hogesnelheidstrein tegengehouden, aldus de nationale spoorwegmaatschappij Renfe. Op televisiestations is te zien hoe militanten van de 'Comités ter Defensie tegen Madrid' op rails of wegen neerstrijken.

De snelwegen A7, de as in het noorden die Barcelona met Frankrijk verbindt, en de A2 tussen Barcelona en Madrid zijn afgesloten, liet de wegenregie weten. Maandag is het een jaar geleden dat er in de regio een verboden referendum over onafhankelijkheid plaatsvond.