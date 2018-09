1 jaar na het Catalaanse referendum: 'Het is of een echt referendum, of permanente crisis'

In oktober 2017 deden de Catalanen een gooi naar onafhankelijkheid; het centrale Spaanse gezag sloeg hard terug. Een jaar later neemt theatermaker Michael De Cock in Catalonië de temperatuur en zoekt hij in Leuven een van de ministers in ballingschap op. 'Mijn familie betaalt een nog veel hogere prijs dan ik.'