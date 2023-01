Duizenden abortustegenstanders op straat in Washington

In de Verenigde Staten hebben duizenden tegenstanders van abortus vrijdag deelgenomen aan een mars door de hoofdstad Washington.

Het ging om de eerste editie van de jaarlijkse “March for Life” (“Mars voor het Leven”) sinds het hooggerechtshof een algemeen recht op abortus introk.

Het Amerikaanse hooggerechtshof trok in juni het mijlpaalarrest Roe v. Wade uit 1973 in. Dat gaf vrouwen in heel de VS het recht om een abortus te laten uitvoeren. Sinds de intrekking is het weer aan de staten om er naar eigen inzicht wetgeving rond te maken, waardoor in verscheidene staten een verbod geldt.

De deelnemers aan de mars juichten de beslissing vrijdag toe. Ze pleiten er voor dat nog meer staten een verbod invoeren.