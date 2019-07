Duizenden aanhangers van Maduro protesteren tegen rapport van VN-mensenrechtencommissaris

In de Venezolaanse hoofdstad Caracas hebben zaterdag duizenden aanhangers van president Nicolas Maduro gemanifesteerd uit protest tegen het rapport van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet. Die had in haar verslag de 'erosie van de rechtstaat' in Venezuela aan de kaak gesteld.

Regeringsaanhangers betogen in de Venezolaanse hoofdstad Caracas, 13 juli 2019 © Belga