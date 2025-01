‘Duitsland heeft een historische verantwoordelijkheid in Oekraïne’

‘De koude oorlog wordt alsmaar warmer’, schrijft Jean-Marie Dedecker. Hij heeft geen goed oog in het verloop van de oorlog in Oerkraïne bij het aflopen van de ambstermijn van de Amerikaanse president Joe Biden.

“Je kunt de herinneringen aan een catastrofe niet meer dan drie generaties lang levendig houden. We zijn nu drie generaties van WOII verwijderd. De kans op oorlogen is weer groter geworden” zegt de Russisch-Amerikaans complexiteitswetenschapper Peter Turchin als waarschuwing aan het Westen. De koude oorlog wordt alsmaar warmer. Is Oekraïne het Servië van 1914 of de Anschluss van Sudetenland in 1938?

Oekraïne is al eeuwenlang de graanschuur van Europa, en bij uitbreiding van de wereld. Sovjetleider Stalin confisqueerde in de jaren dertig van de vorige eeuw de opbrengsten van de Oekraïense landbouw en verkocht het zelfs door aan de Engelsen. Voor de Kulakken restte er nog gras en boomschors om zich te voeden. In 1933 stierven er 25.000 per dag. Naar schatting 3 à 7 miljoen Oekraïners werden toen gewelddadig vermoord of stierven een hongerdood. Die genocide door uithongering ging de geschiedenis in als de Holodomor. In het communisme is iedereen gelijk, behalve sommigen, die meer gelijk zijn. De bezetting van de Sovjets werd gedurende WOII een paar jaar onderbroken door de Duitsers die ook op moorddadige rooftocht kwamen.

In 1942, bij de inval van de nazi’s in Rusland zette SS-Obergruppenführer Herbert Bracke een systeem op om graan en voedsel uit Oekraïne weg te roven ten bate van de Duitse troepen en om de plaatselijke bevolking zoveel mogelijk van honger te laten sterven. Het uitmoorden van Oekraïners, Slaven en Joden paste in het plan van omvolking. Ze zouden vervangen worden door Arische settlers. Tien miljoen Germanen zouden een gebied dat zich uitstrekte over Oost-Europa tot grote delen van Rusland opnieuw bevolken, en dertig miljoen oorspronkelijke bewoners zouden worden uitgemoord of verdreven. Slechts tien miljoen gezonde arbeidskrachten zouden toch mogen blijven om als een soort slaven te worden ingezet. Nazi Bracke was in de oorlog nog gepromoveerd tot minister van Voeding en Landbouw en volgens het Reichsdkommissariat für die Festigung deutschen Volktums hadden zijn plannen tegen 1970 verwezenlijkt moeten zijn. De Duitsers verloren WOII. De Sovjets beslisten er anders over en Oekraïne werd opnieuw door de Russen gekoloniseerd en uitgebuit.

Na de val van de Muur in 1989 en de ontmanteling van het IJzeren Gordijn wenkte de onafhankelijkheid. Als prijs daarvoor leverden de Oekraïners in 1994 hun nucleair arsenaal van 1900 kernkoppen in, op verzoek van de laffe westerse mogendheden die hen in de plaats een veiligheidsgarantie beloofden. Oekraïne degradeerde van derde kernmacht van de wereld naar een zwak eendje in het geopolitieke wak. Gelukkig geldt het afschrikkingseffect nog. Wie het eerst schiet in een nucleaire oorlog weet dat hij als tweede sterft. De Duitsers hebben eigenlijk ook na de naziperiode een historische schuld in te lossen aan de Oekraïners.

Dat Poetin vanaf de jaren 90 aan zijn destructieve opgang begon tot machiavellistisch crimineel despoot, heeft hij mede te danken aan het gedoogbeleid van Duitsland en haar “Ostpolitik van verandering door toenadering” dat kanselier Willy Brandt al vanaf de jaren 60 propageerde. De Duitse bondskanselier Gerhard Schröder werd vanaf 1998 de trekpop van de Russische tsaar. Toen de SPD-er in 2005 zijn ambt overdroeg aan Angela Merkel werd de socialist de lobbyist van de kapitalistische oligarchen in het Kremlin. Hij werd beloond met lucratieve baantjes bij Gazprom, bij het Russische Rosneft en het Nord Stream consortium. Omdat de Duitse economie aan het infuus van de Russische olie- en gasinvoer lag, kreeg Poetin – op een perenboycot na – een vrijgeleide van Merkel om de Krim te annexeren. Ze vond de bouw van de Nord Stream2- gaspijplijn vanuit Rusland belangrijker voor de Duitse economie.

Pas toen de Wagner- moordbrigades de inwoners van Boetjsja decimeerden en aan de stadspoorten van Kiev stonden, werden de Duitsers wakker. Maar de wroeging krimpt nu al recht evenredig met de door hen beloofde steun aan Oekraïne. Eerst verkondigde bondskanselier Olaf Scholz nog dat hij de Duitse hulp aan Volodymyr Zelensky & Co zou halveren van 8 naar 4 miljard euro, maar nu hij in verkiezingsmodus is, vertrok hij onlangs toch met een valies euro’s naar Kiev. Toch houdt de socialist de levering van Taurus-kruisraketten aan Oekraïne al een jaar tegen. Scholz was secretaris-generaal van de SPD tijdens het kanselierschap van zijn socialistische partijgenoot Gerhard Schröder. Wie de geschiedenis niet kent begrijpt het heden niet. Ondertussen krijgt de bloeddorstige Kremlintsaar in Moskou nog extra steun in Duitsland van het extreem-rechtse AfD onder leiding van zijn handpop Björn Höcke, en het extreem-linkse BSW van de communiste Sahra Wagenknecht. “Les extrêmes se touchent”.

Joe Biden stuurde nog vlug zijn laatste geld en munitie naar Zelensky vooraleer hij op presidentieel pensioen gaat. De gulle hand van Europa voor de krijgshulp aan Kiev doet die rijke industrielanden nochtans nauwelijks pijn. De toegezegde steun van 50 miljard aan Oekraïne, is een lening die terugbetaald wordt met de intresten op de bevroren Russische tegoeden. In de landen van de G7 lopen die activa al op tot 280 of zelfs 325 miljard euro. Bij de Brusselse effectenreus Euroclear staat er alleen al 173 miljard euro van Russische klanten geblokkeerd. Van die winsten (intresten en dividenden) op dit kapitaal werd er eind juli 1,5 miljard doorgestort naar het Oekraïnefonds. De Belgische fiscus mocht ook voor 836 miljoen euro aan de kassa passeren als belasting op die winsten. Vestzak, broekzak en schone schijn.

Elke oorlog stopt als de zonen op zijn, gesneuveld of verminkt. Oekraïne heeft minder kanonnenvlees dan Rusland. Poetin heeft een krimpende bevolking, maar betaalt huurlingen en ledigt zijn gevangenissen zodat de oorlog zijn middenklasse niet bereikt. Hij krijgt Noord-Koreaanse “boots on the ground” van de grootste dictator ter wereld Darkfather Kim Il Jung.

Van de NAVO moet Zelensky geen troepen verwachten, alleen lippendienst. Het marionettenleger is hopeloos verdeeld. De nieuwe leider is vandaag de Nederlandse ex-premier Mark Rutte, die in 2014 zo goed als ongestraft het burgervliegtuig MH17 met 196 Nederlanders aan boord liet afschieten door een Russische BUK-raket. Wat krijgen we straks, als cowboy Donald Trump terug op het schild gehesen wordt in de VS? Zal Zelensky dan verraden worden en de vredespijp moeten roken? De Donbas met de provincies Cherson, Donetsk, Zaporizja en Loehansk evenals de Krim kunnen dan de betwiste oorlogsbuit voor Poetin worden.

Wij, Belgen, hebben ondertussen ook onze plicht gedaan en onze aftandse F16’s afgeleverd. Ze mogen echter als enige van de vier landen van de F16-Coalitie niet boven Rusland vliegen. Of dat is uit vrees omdat ze te krakkemikkig zijn, of uit angst voor de Russische beer, is niet geweten. Ons leger maakt zich ondertussen klaar voor een nieuwe verdedigingslinie. In de bordkartonnen poppenkast kan iedereen zijn steentje bijdragen. Een serieuze transitie is op gang getrokken. Zowel op het gebied van gender als van klimaat.

Ik vraag me af wat dat mag betekenen. Worden laarzen met hoge hakken en bottines van Prada onderdeel van het operette uniform? Komt er halal en veggie op het gamellenmenu? Zullen gescheiden dames- en herentoiletten in de kazernes worden omgeturnd tot uniseks-urinoirs? En zullen stikstofcoaches zich piekeren zich suf over CO2-vrije kanonnenlucht en de electrificatie van onze tanks? Hopen maar dat defensieminister Ludivine Dedonder dat stekkerprobleemte kan klaren voor de krankzinnige maniak Vladimir Poetin vanuit Moskou aan onze grenzen staat.

En dat terwijl er bij ons nog zoveel ander werk is ook aan de wapenwinkel. Onze troepen hebben momenteel meer weg van een bataljon roestige ridders met karren getrokken door kreupele paarden, terwijl er nog gecommuniceerd wordt met mobieltjes met een verlengsnoer en een draaischijf. De schaarse helmen worden gedeeld met de collega’s. De wapenkamer is leeg, maar er ligt nog een berg stenen in voorraad om naar de vijand te gooien.