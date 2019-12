Duitsland, Frankrijk en Italië hebben vrijdag opgeroepen tot een einde aan de militaire operaties in Libië, in de hoop de Libische leider Khalifa Haftar te doen stoppen met zijn offensief om de controle over Tripoli te verkrijgen.

De Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Italiaanse premier Giuseppe Conté lanceerden de oproep in een verklaring na een vergadering in de marge van de EU-top in Brussel. De drie hebben 'alle Libische en internationale partijen opgeroepen om elke militaire actie te stoppen, om oprecht over te gaan tot een globale en duurzame stopzetting van de vijandigheden en om opnieuw een geloofwaardig onderhandelingsproces onder auspiciën van de Verenigde Naties op te starten'.

Ze bevestigden ook hun volledige steun aan de VN, 'want een duurzame vrede en stabiliteit in Libië kan enkel door een politieke oplossing'. Ook vroegen de drie landen aan de Afrikaanse Unie en de Arabische Liga om 'een belangrijke rol te spelen bij het concreet uitvoeren van de resultaten en in de opvolging van de Conferentie van Berlijn.'

Haftar probeert sinds 4 april de Libische hoofdstad onder zijn controle te krijgen. Donderdagavond kondigde hij een 'beslissende aanval' aan en riep hij zijn troepen op om in de richting van het centrum van de hoofdstad te trekken. Hij krijgt bij zijn operatie steun van Rusland. In Libië heerst chaos sinds de revolutie in 2011 waarbij dictator Moammar Kadhafi afgezet werd. Het zelfverklaarde Libische Nationale Leger van generaal Haftar met standplaats in Tobroek, strijdt om de macht tegen de internationaal erkende regering in Tripoli, die onder leiding staat van premier Fayez al-Sarraj.