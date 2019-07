De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder (SPD) waarschuwt voor het ondergeschikt maken van alle beleidsdiscussies aan het klimaatdebat. "Ik wil niet ontkennen dat dit belangrijk is, maar dat bijna het volledige politieke debat gedomineerd wordt door de klimaatkwestie, gaat te ver", zegt de intussen 75-jarige Schröder in een interview met Handelsblatt.

"De traditionele partijen zijn er steeds in geslaagd een brede waaier aan sociale kwesties te behandelen: wat met ons concurrentievermogen? Hoe wordt ons onderwijssysteem opgebouwd? Hoe kunnen we gelijke tred houden op het vlak van digitalisering? Dit zijn belangrijke vragen, maar op dit moment geraakt alles ondergesneeuwd door het klimaatdebat." Een en ander verklaart volgens Schröder de populariteit van de Duitse groenen.

Schröder is ook kritisch voor de duurzaamheidsstrategie van de Duitse auto-industrie. Als toenmalig minister-president van Nedersaksen zat Schröder in de jaren negentig in de toezichtsraad van Volkswagen. "Vroeger werd er te weinig belang gehecht aan elektrische auto's, maar nu is de aandacht soms overdreven." Volgens hem houden VW en zijn concurrenten er te weinig rekening mee dat "de dieselmotor nog vele, vele jaren belangrijk zal zijn".