Duitse bondskanselier Scholz wil in India ‘zeer goede betrekkingen versterken’

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz is zaterdagochtend door de Indiase premier Narendra Modi met militaire honneurs ontvangen in New Delhi. Scholz is begonnen aan zijn tweedaagse bezoek aan India, dat dit jaar de G20 voorzit. ‘Ik hoop dat we die zeer goede betrekkingen zullen versterken en dat we intens zullen discussiëren over alle onderwerpen die relevant zijn voor de ontwikkeling van onze landen maar ook voor wereldvrede, wat belangrijk is’, zei Scholz.

Onder meer de Russische oorlog in Oekraïne zal onderwerp van gesprek vormen. India heeft op dat vlak een neutraal standpunt ingenomen. Een jaar na het begin van de oorlog in Oekraïne riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties donderdag opnieuw met een grote meerderheid opgeroepen om de Russische troepen terug te trekken. India heeft zich net als onder meer China, Zuid-Afrika en Iran van die stemming onthouden.

Scholz wil de enonomische en strategische banden met India aanhalen. Zo wil hij Duitsland minder afhankelijk maken van China en India bevrijden van zijn nauwe banden met Rusland. Bij zijn eerste bezoek als bondskanselier aan het subcontinent, wil hij het land echter niet de les spellen.

In zijn toespraak op de Veiligheidsconferentie van München vorige week citeerde Scholz de Indiase minister van Buitenlandse Zaken Subrahmanyam Jaishankar: ‘Europa moet de mindset ontgroeien dat de problemen van de Europa de problemen van de wereld zijn, maar dat dat problemen van de wereld niet de problemen van Europa zijn’. Dat werd in de Indiase media goed onthaald.

In een interview met de Times of India onthield hij zich van kritiek op India’s houding tegenover Rusland. Sinds de Russische inval in Oekraïne, voerde India de invoer van goedkope Russische olie op. Critici beschuldigen India ervan de Westerse sancties te ondermijnen. Verder komt veel van het materieel van de Indiase strijdkrachten uit Rusland.