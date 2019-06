analyse

Drie redenen waarom Charles Michel (niet) de voorzitter van de Europese Raad wordt

De spanning stijgt in de Europese wijk van Brussel. Op dit moment armworstelen de Europese leiders over de verdeling van EU-topjobs. Ook de naam van Charles Michel (MR) klinkt steeds luider. De vraag is of de sterren wel gunstig staan voor de liberaal.

Charles Michel (MR) op 20 juni 2019. © Julien Warnand / AP